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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Киеве сумчане попали в смертельную аварию

Смертельное ДТП произошло в Киеве на проспекте Гагарина вечером 25 апреля.

После аварии парень вылез из разбитого автомобиля «Ниссан Теана» и сбежал. Пассажиры, не были пристегнуты. Мать погибла, дочка в реанимации...

После прямого участка, на котором многие разгоняются, идёт уклон дороги направо. На высокой скорости пройти его очень сложно, сообщает dtp.kiev.ua.

Судя по опубликованным фото, автомобиль имеет сумские госномера.

Фото
Право Дтп Смертельное ДТП
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голова Сумської ОДА

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