В Киеве сумчане попали в смертельную аварию Смертельное ДТП произошло в Киеве на проспекте Гагарина вечером 25 апреля.

После аварии парень вылез из разбитого автомобиля «Ниссан Теана» и сбежал. Пассажиры, не были пристегнуты. Мать погибла, дочка в реанимации...

После прямого участка, на котором многие разгоняются, идёт уклон дороги направо. На высокой скорости пройти его очень сложно, сообщает dtp.kiev.ua.

Судя по опубликованным фото, автомобиль имеет сумские госномера.