В Киеве сумчане попали в смертельную аварию

После аварии парень вылез из разбитого автомобиля «Ниссан Теана» и сбежал. Пассажиры, не были пристегнуты. Мать погибла, дочка в реанимации...
После прямого участка, на котором многие разгоняются, идёт уклон дороги направо. На высокой скорости пройти его очень сложно, сообщает dtp.kiev.ua.
Судя по опубликованным фото, автомобиль имеет сумские госномера.
Сегодня, 23 апреля, около 20.00 в Сумах на улице Линейной произошло ДТП....
В Сумах пешеход так торопился успеть на зеленый сигнал светофора, что едва не попал под колеса троллейбуса....
Закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Во втором чтении за данный законопроект проголосовали 325...
Патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Металлургов. Человек, который стал очевидцем ДТП, сообщил, что водитель автомобиля Ford совершил...
Авария произошла сегодня, 1 января, в 7.45 на ул. Харьковская перед поворотом на ул. Сергея Табалы....