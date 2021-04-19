Выйдет ли Сумщина из «красной зоны»? Пока есть позитивная динамика только по одному из трех показателей.

Об этом сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, из пяти индикаторных показателей Сумская область имела превышение по трем, что и привело нас в «красную зону». Чтобы выйти из красного уровня, нужно выйти с позитивной динамикой по всем трем показателям на протяжении 5 дней. На сегодня есть снижение только по одному, который ниже индикаторного – это загруженность коек с кислородом. И снизился он пока только на протяжении одних суток. Снижение по заболеваемости в области есть, есть снижение по количеству госпитализированных, но они выше порогового уровня.

То есть впереди еще минимум 5 дней…