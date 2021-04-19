За выходные на Сумщине нашли почти две сотни боеприпасов времен войны За прошедшие выходные в полицию поступило восемь сообщений от жителей Конотопского, Роменского и Ахтырского районов об обнаружении боеприпасов времен минувшей войны.

В Ахтырский районный отдел полиции позвонила 38-летняя женщина и сообщила, что во время уборки территории домовладения она обнаружила артиллерийский боеприпасы калибра 45 мм времен Второй мировой войны. В тот же день в полицию Ахтырщины поступило сообщение об обнаружении минометной мины калибра 50 мм времен минувшей войны в селе Солнечное. А возле села Довжик во время проведения весенне-полевых работ было выпахано из земли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В лесополосе на расстоянии около 300 м от села Мирное, местные жители нашли минометную мину калибра 50 мм и артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

На Путивльщине в лесу на расстоянии 500 метров от села Спадщина была обнаружена минометная мина 82-мм. калибра. Еще одну такую же мину было найдено у села Дзеркалька на Роменщине.

В Конотопский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Грузское было найдено 12 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 34 артиллерийских снаряда калибра 45 мм и 137 минометных мин калибра 82 мм времен минувшей войны.

А в городе Конотоп по ул. Коммунальной граждане обнаружили 10-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

На местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины. Напоминаем, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, важно отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.