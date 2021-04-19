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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:54255

За неделю в Сумах число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти на четверть

Об этом сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах диагноз COVID-19 подтвердили у 1013 сумчан, что на 23,7% меньше, чем неделей ранее. Из них 34 детей и 50 медработников. На прошлой неделе значительно увеличилось число умерших – 37 (25). Всего 417 летальных случаев, то есть 1,7% от всех заболевших.

Всего уже 12,5% заболели коронавирусной инфекцией – 32 621 человек, из них 4% дети.

Выздоровело за неделю 1634 человека, в том числе 84 детей и 36 медработников.

4333 сумчан болеют.

Из 1320 заболевших детей 144 лечатся, из 1378 медработников - 73 лечатся.

Общество
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Василь Хома
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