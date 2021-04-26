Ситуация с коронавирусом в Украине 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года.

В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2061 человек; выписаны из больниц - 1489 человек; летальных случаев - 195; выздоровели - 6910 человек; осуществлено тестирований за сутки - 25248 (в частности методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016.

За все время пандемии в Украине заболело - 2030333 человека; выздоровели - 1579438 человек; летальных исходов - 42 518; проведения ПЦР-тестов - 9256290.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 256 случаев;

- Винницкая область - 60 случаев;

- Волынская область - 198 случаев;

- Днепропетровская область - 676 случаев;

- Донецкая область - 265 случаев;

- Житомирская область - 192 случая;

- Закарпатская - 41 случай;

- Запорожская область - 135 случаев;

- Ивано-Франковская область - 44 случая;

- Киевская область - 305 случаев;

- Кировоградская область - 203 случая;

- Луганская область - 45 случаев;

- Львовская область - 311 случаев;

- Николаевская область - 375 случаев;

- Одесская область - 397 случаев;

- Полтавская область - 106 случаев;

- Ровенская область - 144 случая;

- Сумская область - 182 случая;

- Тернопольская область - 207 случаев;

- Харьковская область - 313 случаев;

- Херсонская область - 80 случаев;

- Хмельницкая область - 40 случаев;

- Черкасская область - 277 случаев;

- Черновицкая область - 96 случаев;

- Черниговская область - 114 случаев.