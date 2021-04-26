Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2061 человек; выписаны из больниц - 1489 человек; летальных случаев - 195; выздоровели - 6910 человек; осуществлено тестирований за сутки - 25248 (в частности методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016.
За все время пандемии в Украине заболело - 2030333 человека; выздоровели - 1579438 человек; летальных исходов - 42 518; проведения ПЦР-тестов - 9256290.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 256 случаев;
- Винницкая область - 60 случаев;
- Волынская область - 198 случаев;
- Днепропетровская область - 676 случаев;
- Донецкая область - 265 случаев;
- Житомирская область - 192 случая;
- Закарпатская - 41 случай;
- Запорожская область - 135 случаев;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киевская область - 305 случаев;
- Кировоградская область - 203 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 311 случаев;
- Николаевская область - 375 случаев;
- Одесская область - 397 случаев;
- Полтавская область - 106 случаев;
- Ровенская область - 144 случая;
- Сумская область - 182 случая;
- Тернопольская область - 207 случаев;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 80 случаев;
- Хмельницкая область - 40 случаев;
- Черкасская область - 277 случаев;
- Черновицкая область - 96 случаев;
- Черниговская область - 114 случаев.