На Сумщине 71 547 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 26 апреля в Сумской области 71547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 182 человек (Белопольский район - 18, Глухов - 5, Конотоп - 41, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 18, Лебедин – 13, Лебединский район - 6, Ахтырка - 9, Ромны - 3, Сумы - 46, Сумской район - 19, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1080 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 60 359 человек, из них за минувшие сутки - 422 (Белопольский район - 24, Конотоп - 71, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 18, Лебедин - 42, Лебединский район - 20, Ахтырка - 1, Ромны - 1, Сумы - 188, Сумской район - 42, Тростянецкий район - 10).