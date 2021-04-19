За неделю в Сумах госпитализировали 301 человека с коронавирусом Об этом сегодня, 26 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах госпитализировали 301 жителя города, из них 22 детей.

В 5-й больнице на сегодня на лечении 208 человек, 139 – на кислородной поддержке, 13 в отделении интенсивной терапии, 8 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице 28 человек, 20 получают кислород свободным потоков, 1 на неинвазивной вентиляции легких.

В Центральной городской больнице 43 пациента, 8 получают кислород свободным потоком, 2 на ИВЛ.

В детской городской больнице 22 человека, 4 в интенсивной терапии, также 20 пациентов с другой инфекционной патологией.

В городских больницах осталось 26 свободных мест для взрослых, все с кислородом, в детской больнице – 73, 62 обеспечены кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:

в центре инфекционных болезней 47, 45 на кислородной поддержке, 25 в интенсивной терапии;

в госпитале ветеранов – 81, получают кислород свободным потоком 57, в интенсивной терапии 5, 1 на ИВЛ;

в Сумской центральной районной больнице - 15, 13 на кислородной поддержке;

в областной больнице - 82, 4 в интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.