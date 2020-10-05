Команда Сумщины отыграла 4-й тур мужского чемпионата Украины по хоккею на траве 23-25 апреля в Виннице проходил 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд в высшей и Суперлиги.

Результаты первого дня

Высшая лига:

ХК «Винница» - «Авангард-Олимпия» Калиновка 3:4

ХК «Шостка-Динамо» Сумская обл. - Сборная Черновицкий обл. 8:3 (Петренко Евгений - 2, Бергилевич Ярослав - 2, Беляев Артём - 2, Ольховик Александр, Свистюр Денис).

Суперлига:

«ШВСМ-Олимпия» Винница - ХК «Феникс» Житомирская обл. 2:4

«ОКС-ШВСМ-ЦОП» Винница - Сборная Черкасской области 9:1

Результаты второго дня

Высшая лига

ХК «Шостка-Динамо» - «Олимпия-Авангард» 4:4 (Петренко Евгений - 2, Беляев Артём, Свистюр Денис)

Сборная Черновицкой обл. - ХК «Винница» 1;1

Суперлига

ХК «Политехник» Коростень - ХК «Феникс» 0:9

«ШВСМ-Олимпия» - Сборная Черкасской области 5:2

Результаты третьего для

Высшая лига

ХК «Шостка-Динамо» - ХК «Винница» 3:2 (Мирошниченко Вадим, Беляев Артём, Ольховик Александр)

«Олимпия-Авангард» - Сборная Черновицкой области 6:0

Суперлига

ХК «Политехник» - Сборная Черкасской области 0:3

«ОКС-ШВСМ-ЦОП» - «ШВСМ-Олимпия» 5:1

В высшей лиге после четырех туров у «Шостки-Динамо» у 23 очка в 10 играх, столько же у ХК «Винница» и Сборной Черновицкой области. Лидирует в высшей лиге «Олимпия-Авангард» - 42 очка.

В Суперлиге лидирует «ОКС-ШВСМ-ЦОП» - 34 очка в 9 играх, дальше – «ШВСМ-Олимпия» - 30 (10), «Феникс» - 27 (10), Сборная Черкасской обл. – 14 (10) и «Политехник» - 12 (9)