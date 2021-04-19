Сумские студенты отличились на универсиаде по дзюдо 24-25 апреля в Сумах прошло XVI летняя универсиады Украины по дзюдо.

Соревнования прошли во Дворце студенческого спорта СумГУ (манеж). В них приняли участие 101 представитель 14 регионов, 22 вузов. В личных соревнованиях студенты СумГУ завоевали 13 медалей: 1 место – Антипина Анастасия (63 кг), Чистякова Наталья (70 кг), Гоман Кристина (+78 кг), Манукян Геворг (81 кг), Ракита Семен (100 кг), Балевский Евгений (+100 кг) 2 место - Карлов Даниил (90 кг), Галак Алексей (+100 кг) 3 место - Мотузная Анна (48 кг), Федоренко Ярина (48 кг), Шугалеев Антон (66 кг), Колобов Владислав (73 кг), Колесник Андрей (+100 кг). Также отличился студент Глуховского национального педагогического университета Моисеев Алексей - II место в весовой категории 100 кг. В командных соревнованиях среди вузов победила команда Сумского государственного университета (912 очков), II место заняла команда Западноукраинского национального университета (727 очков), III место получила команда Каменец-Подольского национального университета им. И. Огиенко (599 очков).