Сумские гимнастки отличились в Харькове

В турнире приняли участие спортсменки сумского СК «Элегант» под руководством тренера Ирины Шаповал.
Первое место заняли Марущенко Елизавета, 2009 г.р. и Захарченко Полина, 2009 г.р.
Второе - Валюх Ксения, 2009 г.р., Бабенко Лина, 2012 г.р., Марченко Арина, 2010 г.р., Козлова Диана 2010 г.р., Кирпаль Екатерина, 2013 г.р., Сизоненко Валерия, 2013 г.р.
«Бронза» досталась Мокренко Маргарите, 2010 г.р., Гаврильченко Кире, 2010 г.р., Ермоленко Авроре, 2010 г.р., Вождаевой Марии, 2008 г.р. и Сороке Алисе, 2012 г.р.