Вакцины нет: за сутки на Сумщине сделали всего 5 прививок от COVID-19 В Украине 24 апреля вакцину получили 4531 человек. Наименьший показатель в Сумской области, где за минувшие сутки от коронавируса привили всего 5 человек.

Больше всего доз вакцины по прошедшие сутки получили в Харьковской (754) области. Как сообщила региональный координатор по вакцинации в области Галина Хомета, прививки пока осуществляются вакциной Коронавак, для которой контингенты маломобильные группы населения. Бригада выезжает на дом к тем, кто дал согласие на предложение. Вакцинация организованных коллективов пограничников и службы ГСЧС вакциной Пфайзер согласно поручению МЗ начнется в понедельник, на пунктах прививок вакцины практически нет, ожидаем поставку в ближайшее время. Напоминаем, что вакцинация осуществляется по желанию пациентов, возрастная группа, прививаются сейчас - 80+, со среды - 60+.