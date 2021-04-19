На Сумщине пожарные спасли жилой дом, летнюю кухню и гараж (видео) Сегодня, 25 апреля, в 00:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Зеленый Гай в с. Белоярское Вильшанской ОТГ.

По вызову было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 13 км из районного центра на место происшествия прибыли пожарные. Пламя охватило кровлю на площади 50 кв.м, также горело перекрытие площадью в 25 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом, летнюю кухню и гараж.

В 00:56 возгорание локализовали, а в 1:28 - потратив на тушение почти 7,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено одна единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.