Сумские патрульные поймали подростка-автовора Патрульные разыскали парня, вероятно, причастного к краже автомобильных зеркал.

22 апреля, около 2 часов ночи, экипаж патрульных получил сообщение о подозрительных гражданах. Заявитель рассказал, что в дворовой территории на улице Харьковской, он увидел двух неизвестных, которые, держа в руках белые пакеты, ходят и осматривают все автомобили. Мужчину встревожило то, что когда они его увидели, то бросились бежать.

Стражи порядка сразу направились по адресу, который сообщил неравнодушный гражданин. Только начав обследовать дворовую территорию, патрульные обнаружили двух граждан, которые соответствовали приметам, предоставленными заявителем. Увидев служебный автомобиль, один из них сразу начал убегать, другого стражи порядка задержали на месте. Им оказался 17-летний сумчанин. Рядом, на детской площадке, стояли белые пакеты, в которых находились три пары внешних боковых автомобильных зеркал. Осмотрев двор, патрульные обнаружили два транспортных средства марки «Toyota» без боковых зеркал.

Стражи порядка вызвали на место происшествия мать несовершеннолетнего и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Известно, что по данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.