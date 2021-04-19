В Сумах авария на Бандеры ДТП произошло на перекрестке улиц Степана Бандеры и Первомайская.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля АЗЛК 2140, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Fiesta.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя АЗЛК админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.