Глава Сумского облсовета снова наехал на губернатора Сумщины Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко снова проехался по главе Сумской облгосадминистрации Василию Хоме.

Чтобы областной онкологический диспансер отвечал всем требованиям для пребывания в нем больных и их лечения, глава областного совета вышел с инициативой подписания Меморандума о сотрудничестве между областной государственной администрацией, областным советом и городским советом Сум.

«Городской совет дал согласие. А в облгосадминистрации мы направляли документ дважды, но они даже не реагируют! (Сидят в одном здании на соседних этажах – Ред.) К сожалению, руководство ОГА не занимается проблемами Сумщины. За последний год у нас сменились два губернатора. И оба не были жителями области. К нам присылают руководителей, которые не знают проблем территорий и не занимаются ими. По сути, они работают не по линии Президента, а наоборот. Иначе как понимать, что Глава государства подчеркивает, что линейный ускоритель должен стоять в каждой области, а у нас в этом направлении со стороны ОГА «и конь не валялся»? Среди прочего - не выполняется бюджет региона, нет Стратегии развития Сумской области, средства на ремонт дорог распределены не по потребностям районов, а единолично главой ОГА, и этот список можно продолжать. С каждым днем все больше мнений звучит о том, что Сумщине нужен человек, который знает область, переживает за ее жителей. И такие люди у нас есть! Они готовы работать, показывать результаты, прислушиваться к депутатам, которых избрал народ. Которые знают, чем живет Сумщина и которые являются патриотами края. Они понимают, что администрация и депутатский корпус должны работать консолидировано, слаженно, чтобы выполнять наши общие задачи перед жителями области», - отметил Виктор Федорченко.

Его слова привел сайт облсовета.

Напомним: на сессию облсовета 28 апреля выносится проект решения о недоверии главе Сумской ОГА. Тот считает это несерьезным.