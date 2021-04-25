На Сумщине 71 365 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 25 апреля в Сумской области 71 365 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 409 человек (Белопольский район - 9, Бурынский район - 16, Глухов – 13, Глуховский район - 10, Конотоп – 13, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 5, Лебедин – 13, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 20, Ромны – 27, Роменский район - 16, Сумы - 157, Сумской район - 20, Шостка - 77, Шосткинский район - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1079 летальных случая, из них за минувшие сутки - 5 (Сумы - 2, Сумской район - 2, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 59 937 человек, из них за минувшие сутки - 372 (Белопольский район - 33, Глухов – 21, Глуховский район - 13, Краснопольский район - 14, Кролевецкий район - 4, Сумы - 240, Сумской район - 47).