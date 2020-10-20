Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18283

Сумские футболисты сыграли в аматорском чемпионате

24 апреля прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 лидер «Виктория» из Николаевки играла в гостях против АФСК «Киев». Благодаря единственному голу Касьянова на 22-й минуте минимальную победу одержали гости – 0:1. После 17 туров в николаевцев 43 очка в 16 матчах. На 5 меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины и ФК «Кудровка» с Черниговщины (плюс матч в запасе).

В группе 3 ФК «Сумы» в гостях обыграли «Легионер» (Днепр) 3:0. Голы на счету Шаврина (49 минута с пенальти и 64-я) и Горбунова (83). ФК «Тростянец» проиграли 2:3 ФК «Скорук» с Днепропетровщины. Хозяева дважды забили в первом тайме и добавили еще один к середине второго. И только после этого наши забили дважды, - голы на счету Проданова (68) и Гукасяна (88).

ФК «Сумы» с 39 очками в 17 играх на третьем месте, на 2 больше у запорожского «Мотора», еще на 4 у ФК «Волчанск» с Харьковщины. У «Тростянца» 19 очков и 8-е место.

Спорт Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

«Альянс» снова проиграл в Ахтырке
31.10.2020 18:31

«Альянс» снова проиграл в Ахтырке

Стадион «Нефтяник» в Ахтырке становится несчастливым для липоводолинского «Альянса»....

«Золотой матч» чемпионата Сумщины пройдет в Николаевке
30.10.2020 11:00

«Золотой матч» чемпионата Сумщины пройдет в Николаевке

Стадион «Виктория» в Николаевке Белопольского района примет «золотой матч» сезона-2020 в в высшей лиге....

«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)
21.10.2020 12:18

«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....

ФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины среди аматоров в селе
20.10.2020 14:51

ФК «Сумы» сыграет на Кубок Украины среди аматоров в селе

Ответный матч ⅛ финала Кубка Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет в среду, 21 октября....

«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке
20.10.2020 08:48

«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....

Новости

На Сумщине 370 новых случаев коронавируса: 20 летальных (подробности)
Вчера 08:25
В Сумах продолжили, но смягчили карантин
23.04.2021 16:26
В Сумах продолжили дистанционное обучение
23.04.2021 15:38
На Сумщине пожарные спасли жилой дом, летнюю кухню и гараж (видео)
Сегодня 12:23
Сумские патрульные поймали подростка-автовора
Сегодня 12:15
В Сумах авария на Бандеры
Сегодня 12:02
В Сумах коммунальный транспорт на кладбища будет ходить чаще (расписание)
Сегодня 11:13
Аварійний міст на Охтирщині перевтілюється на очах
Сегодня 10:30
Глава Сумского облсовета снова наехал на губернатора Сумщины
Сегодня 10:17
В Сумах задержали женщину, которая пыталась оформить паспорт, 6 лет находясь в розыске
Сегодня 10:05
К конфликту в Сумской областной детской больнице подключилась полиция
Сегодня 09:35
Сумские футболисты сыграли в аматорском чемпионате
Сегодня 09:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
19.04.2021 14:59
Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
19.04.2021 09:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.