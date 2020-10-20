Сумские футболисты сыграли в аматорском чемпионате 24 апреля прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 лидер «Виктория» из Николаевки играла в гостях против АФСК «Киев». Благодаря единственному голу Касьянова на 22-й минуте минимальную победу одержали гости – 0:1. После 17 туров в николаевцев 43 очка в 16 матчах. На 5 меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины и ФК «Кудровка» с Черниговщины (плюс матч в запасе).

В группе 3 ФК «Сумы» в гостях обыграли «Легионер» (Днепр) 3:0. Голы на счету Шаврина (49 минута с пенальти и 64-я) и Горбунова (83). ФК «Тростянец» проиграли 2:3 ФК «Скорук» с Днепропетровщины. Хозяева дважды забили в первом тайме и добавили еще один к середине второго. И только после этого наши забили дважды, - голы на счету Проданова (68) и Гукасяна (88).

ФК «Сумы» с 39 очками в 17 играх на третьем месте, на 2 больше у запорожского «Мотора», еще на 4 у ФК «Волчанск» с Харьковщины. У «Тростянца» 19 очков и 8-е место.