В Сумах изверги поиздевались над щенком О вопиющем случаев рассказала в Фейсбуке сумчанка Елена Сай.

«МОНСТРЫ СРЕДИ НАС

До сих пор не можем об этом спокойно говорить, слёзы на глазах и тотальное непонимание, КАК вообще???

Вчера в мусорном баке, ул. Металлургов, нашли щенка. Были уверены, что его потрепали собаки, ведь человек не может быть на столько жестоким?... Обследовать малыша и его раны было возможным только под наркозом, без него щенок кричал от боли при малейшем прикосновении. Ночью Валерий Павлович боролся за жизнь малыша. Повреждения и раны показали одно - над ребенком поиздевался ЧЕЛОВЕК! Разрезано горло, открытый перелом лапы, множество других ран. Не хочу много писать, внутри все горит от боли за него, да и каждый сам понимает весь ужас ситуации, я думаю.

Перед врачом остался долг 1500 грн, впереди серьезное лечение, потом - снятие спиц. Просим финансовой помощи, ведь, не смотря на наши долги и полный завал в последнее время, остаться в стороне и не помочь мы не могли.

Карта помощи:

ПриватБ: 5168 7451 0328 6495

МоноБ: 4441 1144 4944 5640

Джалагания И.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ГРИВНАХ

Найменування організації: ГО СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН

Код отримувача:37052316

Назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача UA083375460000026002060496997», - написала огна.