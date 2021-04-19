В Сумах суд вынес приговор за надругательство над могилой киборга

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 21 апреля.
7 марта около 13.15 мужчина, находясь на Аллее Славы Центрального городского кладбища похитил красно-черный флаг «Добровольческого украинского корпуса» с места захоронения.
12 марта на могилу пришел дедушка погибшего, увидел, что флага нет, и вызвал полицию.
На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина подошел к могиле Табалы, снял с древка флаг, спрятал его в куртку, после чего покинул кладбище.
При этом, его поведение с момента прихода на кладбище, направленность действий и оставление кладбища сразу после похищения флага указывают, что он действовал с прямым умыслом.
В квартире злоумышленника изъяли тот самый флаг.
В судебном заседании мужчина не отрицал обстоятельств похищения флага, но не признавал того, что он это сделал умышленно. У дедушки погибшего просил прощения и говорил, что уважает память героев и не знает, что на него нашло и почему он так поступил.
Обвиняемый ранее не судим, на учете в нарко- и психдиспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
Суд назначил наказание - 3 месяца ареста.
Красно-черный флаг вернули дедушке погибшего киборга.
Сергей Табала - самый молодой «киборг». 18-летний сумчанин погиб в 2014 году при обороне Донецкого аэропорта.