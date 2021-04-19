В Сумах суд вынес приговор за надругательство над могилой киборга Заречный суд города Сумы вынес приговор за надругательство над могилой Героя Украины Сергея Табалы.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 21 апреля.

7 марта около 13.15 мужчина, находясь на Аллее Славы Центрального городского кладбища похитил красно-черный флаг «Добровольческого украинского корпуса» с места захоронения.

12 марта на могилу пришел дедушка погибшего, увидел, что флага нет, и вызвал полицию.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина подошел к могиле Табалы, снял с древка флаг, спрятал его в куртку, после чего покинул кладбище.

При этом, его поведение с момента прихода на кладбище, направленность действий и оставление кладбища сразу после похищения флага указывают, что он действовал с прямым умыслом.

В квартире злоумышленника изъяли тот самый флаг.

В судебном заседании мужчина не отрицал обстоятельств похищения флага, но не признавал того, что он это сделал умышленно. У дедушки погибшего просил прощения и говорил, что уважает память героев и не знает, что на него нашло и почему он так поступил.

Обвиняемый ранее не судим, на учете в нарко- и психдиспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Суд назначил наказание - 3 месяца ареста.

Красно-черный флаг вернули дедушке погибшего киборга.

Сергей Табала - самый молодой «киборг». 18-летний сумчанин погиб в 2014 году при обороне Донецкого аэропорта.