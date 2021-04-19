В Сумах дерево упало на авто Инцидент произошел сегодня, 24 апреля на Химгородке.

ЧП произошло около 13:30 на ул. Нижнесыроватская.

Как рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, в 14.00 к ним позвонил владелец автомобиля «Volkswagen». Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Произошло это возле дома, где живет семья, говорит жена владельца авто Юлия Стиба. По ее словам, на момент, когда дерево упало, в машине никого не было.

«Муж подъехал домой. Мы живем на втором этаже, окна у нас выходят как раз во двор. Это произошло практически в течение 5-6 минут. Полностью перед помятый», - говорит она.