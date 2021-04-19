На Сумщине полицейские оперативно задержали группу воров Сегодня, 24 апреля, сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следственного управления полиции области совместно со следователями Сумского районного управления полиции и Роменского районного отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения «КОРД», под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили трех человек, которые совершали кражи из магазинов на территории области.

Задержали злоумышленников сегодня, сразу после совершения ими трех краж из магазинов в Недригайлове Роменского района. Ими оказались ранее судимые за совершение корыстных преступлений жители Сум и Сумского района. Мужчинам от 29 до 45 лет.

При себе они имели большое количество различных отмычек, деньги, а также вещи, похищенные из магазинов.

Злоумышленники подозреваются в совершении около 40 подобных преступлений на территории области.

Сейчас полицейские проводят неотложные обыски по местам их проживания и вероятными местами хранения похищенного имущества.

По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.