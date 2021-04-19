На Сумщине полицейские оперативно задержали группу воров

Задержали злоумышленников сегодня, сразу после совершения ими трех краж из магазинов в Недригайлове Роменского района. Ими оказались ранее судимые за совершение корыстных преступлений жители Сум и Сумского района. Мужчинам от 29 до 45 лет.
При себе они имели большое количество различных отмычек, деньги, а также вещи, похищенные из магазинов.
Злоумышленники подозреваются в совершении около 40 подобных преступлений на территории области.
Сейчас полицейские проводят неотложные обыски по местам их проживания и вероятными местами хранения похищенного имущества.
По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.