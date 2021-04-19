Сумские лучники отличились во Львове Во Львове завершились Всеукраинские соревнования «Олимпийские надежды» по стрельбе из лука.

Лучше всех из сумчан выступили Егор Леоненко и Дарья Коваль, которые в миксте завоевали «бронзу» среди кадетов. В индивидуальных стрельбах Дарья заняла 4-е место. В перестрелке с харьковчанкой обе попали 10, но у харьковчанки десятка была на 2 мм ближе к центру. Егор в первый день в квалификации был первым и выполнил норматив мастера спорта Украины. В олимпийке он был шестым. Сергей Басов занял 9-е место, Богдан Ильин и Артём Батраченко – 17-е. Команда кадетов заняла шестое место.

По результатам турнира в сборную Украины отобрались Артем Овчинников (юниор), Дарья Коваль и Егор Леоненко (кадеты). Они примут участие в Кубке Европы в мае в Словении.