У конотопчанина изъяли 350 г маковой соломки Около 350 граммов маковой соломки обнаружили работники полиции у 40-летнего жителя Конотопа.

Работники криминальной полиции получили информацию о том, один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. В ходе проверки сообщение подтвердилось. Во время проведения поверхностной проверки в полиэтиленовом пакете 40-летнего конотопчанина было обнаружено около 350 граммов маковой соломки.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.