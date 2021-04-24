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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ситуация с коронавирусом в Украине

12711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3508 человек; выписаны из больниц - 3819 человек; летальных случаев - 392; выздоровели - 13687 человек; осуществлено тестирований за сутки - 92136 (в частности методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671.

За все время пандемии в Украине заболело - 2017341 человек; выздоровели - 1565954 человека; летальных исходов - 42 092; проведения ПЦР-тестов - 9214479.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев -1027 случаев;

- Винницкая область - 332 случая;

- Волынская область -346 случаев;

- Днепропетровская область - 1268 случаев;

- Донецкая область - 754 случая;

- Житомирская область - 288 случаев;

- Закарпатская область - 219 случаев;

- Запорожская область - 621 случай;

- Ивано-Франковская область - 123 случая;

- Киевская область - 815 случаев;

- Кировоградская область - 197 случаев;

- Луганская область - 255 случаев;

- Львовская область - 747 случаев;

- Николаевская область - 299 случаев;

- Одесская область - 841 случай;

- Полтавская область - 641 случай;

- Ровенская область - 518 случаев;

- Сумская область - 370 случаев;

- Тернопольская область - 268 случаев;

- Харьковская область - 964 случая;

- Херсонская область - 201 случай;

- Хмельницкая область - 479 случаев;

- Черкасская область - 592 случая;

- Черновицкая область - 166 случаев;

- Черниговская область - 380 случаев.

Общество
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голова Сумської ОДА

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