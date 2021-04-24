Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3508 человек; выписаны из больниц - 3819 человек; летальных случаев - 392; выздоровели - 13687 человек; осуществлено тестирований за сутки - 92136 (в частности методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671.
За все время пандемии в Украине заболело - 2017341 человек; выздоровели - 1565954 человека; летальных исходов - 42 092; проведения ПЦР-тестов - 9214479.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев -1027 случаев;
- Винницкая область - 332 случая;
- Волынская область -346 случаев;
- Днепропетровская область - 1268 случаев;
- Донецкая область - 754 случая;
- Житомирская область - 288 случаев;
- Закарпатская область - 219 случаев;
- Запорожская область - 621 случай;
- Ивано-Франковская область - 123 случая;
- Киевская область - 815 случаев;
- Кировоградская область - 197 случаев;
- Луганская область - 255 случаев;
- Львовская область - 747 случаев;
- Николаевская область - 299 случаев;
- Одесская область - 841 случай;
- Полтавская область - 641 случай;
- Ровенская область - 518 случаев;
- Сумская область - 370 случаев;
- Тернопольская область - 268 случаев;
- Харьковская область - 964 случая;
- Херсонская область - 201 случай;
- Хмельницкая область - 479 случаев;
- Черкасская область - 592 случая;
- Черновицкая область - 166 случаев;
- Черниговская область - 380 случаев.