В Сумах столкнулись легковушка и фура 23 апреля вечером в Сумах на ул. Героев Крут произошло ДТП.

Как рассказал представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, участники аварии - легковушка ВАЗ и грузовик, - двигались в одном направлении: ВАЗ - крайней правой, грузовик - крайней левой полосой, пишет СТС.

Водитель фуры при изменении направления движения не убедился в безопасности выполнения своего маневра, следствием чего и стало столкновение с автомобилем.

На водителя фуры полиция оформила протоколы по ст. 124 «Совершение ДТП» и ст. 126, поскольку у него при себе нет необходимых документов.