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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 370 новых случаев коронавируса: 20 летальных (подробности)

По состоянию на 24 апреля в Сумской области 70956 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 370 человек (Белопольский район - 8, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 7, Глухов – 16, Глуховский район - 5, Конотоп - 63, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 6, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 21, Ахтырка - 9, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 1, Ромны – 26, Роменский район - 12, Середина-Будский район - 1, Сумы - 127, Сумской район - 11, Тростянецкий район - 18, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1074 летальных случая, из них за минувшие сутки - 20 (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Липоводолинский район - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 4, Сумы - 4, Шосткинский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 59 565 человек, из них за минувшие сутки - 431 (Белопольский район - 36, Бурынский район - 62, Великописаревский район - 3, Конотоп - 13 Конотопский район - 2, Краснопольский район - 13, Недригайловский район - 7, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 1, Ромны – 16, Роменский район - 13, Середина-Будский район - 1, Сумы - 201, Сумской район - 33, Тростянецкий район - 6, Шосткинский район – 14, Ямпольский район - 5).

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Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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