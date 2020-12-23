В Сумах «BMW» не разминулся с «Лексусом» Сегодня, 23 апреля, около 20.00 в Сумах на улице Линейной произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель BMW, поворачивал налево, не предоставил преимущества в движении «Лексусу», который двигался прямо. Из людей никто не пострадал, пишет СТС.