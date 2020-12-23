В Сумах «BMW» не разминулся с «Лексусом»

По предварительной информации, водитель BMW, поворачивал налево, не предоставил преимущества в движении «Лексусу», который двигался прямо. Из людей никто не пострадал, пишет СТС.
В Сумах пешеход так торопился успеть на зеленый сигнал светофора, что едва не попал под колеса троллейбуса....
Закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Во втором чтении за данный законопроект проголосовали 325...
Патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Металлургов. Человек, который стал очевидцем ДТП, сообщил, что водитель автомобиля Ford совершил...
Авария произошла сегодня, 1 января, в 7.45 на ул. Харьковская перед поворотом на ул. Сергея Табалы....
Подія сталася сьогодні близько 19 години, в селі Синяк Білопільського району, на трасі Р-44 Суми-Путивль-Глухів....