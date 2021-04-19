На території батальйону “Суми” відкрили пам'ятник загиблим бійцям Пам’ятник загиблим бійцям відкрили 23 квітня на території 15-го окремого мотопіхотного батальйону "Суми".

За час російсько-української війни з 2014 року підрозділ втратив 14 військовослужбовців. У пам’ять за полеглими відслужили панахиду. 23 квітня відзначається сьома річниця з дня створення батальйону, пише Суспільне.

Відкривали пам’ятник колишні командири батальйону. Сім років тому підрозділ створювався з добровольців Сумщини. Очолив його підполковник Павло Герасімов.

"У зону АТО виходили без бронежилетів, без касок – каски ще старого зразка. Озброєння яке в нас було, це були автомати, кулемети і гранатомети РПГ-7 і один броньований об’єкт – БРДМ-хімічний. Хімічна розвідка. На ньому нічого не було з гарного озброєння. Кор.: – А що було? – Хімічні прилади", — каже перший командир 15-го ОМБ "Суми" Павло Герасімов.

Ідея створення меморіалу загиблим бійцям батальйону належить старшому техніку Ігорю Гаврикову. Сьогодні він, серед інших, був нагороджений, від громадської організації "Об’єднання патріотів "Сильні духом", медаллю: "Авдіївка. Промзона. Стояли на смерть". У 2015 році він 10 місяців брав участь у боях за цей населений пункт.

"Вночі — обстріли, тільки ОБСЄ поїде в готелі свої, вони починають обстрілювати. Вранці приїжджають, вимірюють воронки – звідки були прильоти. Втрати були не лише в нашому батальйоні, а й в інших батальйонах, всій бригаді, по інших бригадах. Тільки і чутно: там "200-ий", там "300-ий". Це було тяжко", — говорить він.

Едуард Гиря — родом з Білопільщини. Починав службу в 10 гірсько-штурмовій бригаді. У 2017-му пішов на контракт до батальйону "Суми". Потрапив на Луганщину, село Кримське.

"Бойові дії, прямий контакт, «"нуль", ВОП, мінометна батарея. Постійна напруженість, тому що чекаєш: працювали снайпери, не можна висуватись. Я старший був і за роками, і за досвідом. Беріг хлопців, вчив, щоб не вилазили. Будемо сподіватися, що у того дядька нікчемного вистачить розуму не дати команду полізти на нас. Це не 2014 рік. Уже ми так закопалися за ці 7 років, що легкої пробіжки не буде. Так, сила там — велика, але здаватись ніхто не буде", — каже старший водій 15-го ОМБ "Суми" Едуард Гиря.

Оксана Рудиченко служить у батальйоні тільки другий рік. У зоні бойових дій поки не була.

"Узагалі, до того, була 20 років бухгалтером. Докорінно змінила все: з голови — на ноги. Чоловік — військовослужбовець. По-друге, десь мені то близьке, бо в мене — корені з Західної України, там люди ставляться так дуже до військових і до України. Вони завжди були так патріотично налаштовані", — говорить Оксана Рудиченко.

Сім років тому батальйон був створений як підрозділ територіальної оборони і мав виконувати бойові завдання в межах Сумської області. Але вже у червні 2014-го був переведений до Луганської області — в зону АТО. Одне з останніх місць ведення бойових дій батальйону у квітні 2019-го – Торецьк Донецької області. Державні нагороди отримав 131 військовослужбовець, 14 – посмертно.