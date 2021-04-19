Сумська компанія працює над мостом у Чугуєві Компанія з Сум, що спеціалізується на ремонті та будівництві мостів, займається перетворенням пішоходного мостового переходу у Харківській області.

ТОВ “Сумимостобуд” виконує реконструкцію пішохідного мосту на км 538+800 автомобільної дороги М-03-Київ-Харків-Довжанський у м.Чугуїв Харківської області.

Саме тут мостовики виконають повний демонтаж старого мосту, улаштують буронабивні палі довжиною від 4 до 16 метрів та прогонову будову із 6 прольотів, металева конструкція одного з яких - 33 метри.

Довжина цього мосту 65 м, ширина - 3.

Особливість мосту - у влаштуванні пілону висотою 15 метрів, а також в улаштуванні наклонного підйомника з ламаною траєкторією руху для людей з інвалідністю.

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