Какую погоду прогнозируют синоптики на выходные на Сумщине? В связи с вторжением арктического воздуха в ближайшие дни на Сумщине сохранится холодная, неустойчивая погода.

Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, иногда с мокрым снегом, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе сильные заморозки 0-5 °С.

24 апреля: облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь и мокрый снег). Ветер западный 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °С, днем +9 .. + 14 °С.

25-26 апреля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью сильные заморозки 0 ..- 5 °С, днем +5 .. + 10 °С.