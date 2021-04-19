Стали известны подробности пожара в баре на «Псельской» В Сумах спасатели ликвидировали возгорание пристройки к двухэтажного здания.

Сегодня, 23 апреля, в 14:49 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Псельская горит пристройка к двухэтажному зданию. По указанному адресу был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия, в этот момент пламя охватило кровлю пристройки на площади более 10 кв. м. Возникла угроза стремительного распространения огня горючими конструкциями на двухэтажное здание. В 15:06 пожар удалось локализовать и предотвратить дальнейшее перекидывание пламени, в 15:44 - ликвидировать.

В результате пожара никто не пострадал, причина ее возникновения на данный момент устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.