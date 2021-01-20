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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:26861

В Сумах продолжили, но смягчили карантин

Сегодня, 23 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о продолжении карантинных ограничений.

В частности, продолжил до 7 мая включительно действие ограничений, которые были установлены ранее.

Вместе с тем, установил, что в период действия «красного» уровня эпидемической опасности субъекты хозяйствования, осуществляющие торговую деятельность с осуществлением выдачи товаров непродовольственной группы для осуществления адресной доставки заказов и по предварительному заказу на вынос, без доступа к торговой зоне, при условии осуществления такой деятельности с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 также должны следовать трем условиям: наличие защитного экрана (борда, стекла, перегородки), установленного между продавцом и потребителем; обеспечение соблюдения социальной дистанции; специально оборудованных точек выдачи товара (через окна выдачи, террасы и т.д.).

С целью проведения специальных санитарно-эпидемических мероприятий, понедельник определили санитарным днем для рынков Сумской городской громады.

Кроме того, субъектам предпринимательской деятельности позволили работу по обустройству открытых (летних) площадок заведений ресторанного хозяйства, при условии принятия на них посетителей не раньше отмены противоэпидемических ограничений, установленных пунктом 35 постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, при условии соблюдения требований противоэпидемических требований.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Общество Карантин
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