В Сумах будут судить мужчину, который снял флаг с могилы Героя АТО Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, который осквернил могилу Героя, который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации.

Событие произошло 26 марта 2021 года в г. Сумы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестным лицом снят флаг с могилы командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, похороненного на Аллее Славы. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался ранее судимый житель Сумского района, который около 10 лет провел за решеткой за изнасилование несовершеннолетней.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 297 (осквернение могилы) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.