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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:02343

В Сумах пожар в кафе-баре «На Псельской»

Сегодня, 23 апреля, на улице Псельская в Сумах горит помещение, в котором расположено кафе-бар.

Об этом сообщают очевидцы происшествия. Подробности и причины возгорания пока неизвестны, пишет СТС.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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