В Сумах пожар в кафе-баре «На Псельской» Сегодня, 23 апреля, на улице Псельская в Сумах горит помещение, в котором расположено кафе-бар.

Об этом сообщают очевидцы происшествия. Подробности и причины возгорания пока неизвестны, пишет СТС.