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У віддалених селах Сумщини завдяки програмі «Велике Будівництво» збудують новий міст за європейськими стандартами

Об’єднати Україну якісними дорогами та мостами європейського рівня. Це завдання проекту Президента Володимира Зеленського «Велике Будівництво». І сьогодні розбудовується транспортна інфраструктура за сучасними технологіями у всіх регіонах країни.

З приходом весни дорожні роботи активно відновилися по всій Україні. На Дніпропетровщині завершується капремонт дороги Н-11 Дніпро – Миколаїв. На Полтавщині завершили важливий етап зведення мосту біля села Підгора.

Сумщина теж активно відновила будівельні роботи. Продовжують капітальний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі між селами Дяківка – Сапушине – Кальченки – Горобівка. Місцеві жителі давно чекають на таку інфраструктуру.

«Відверто кажучи, щоденні поїздки в об’їзд цього мосту забирають останні нерви», – розповідає житель села Дяківка Василь Миколайович. – Там є дорога, але з такими вибоїнами! Тому я, як ніхто, чекаю на відкриття нового мосту. Дуже вже набридло часто ремонтувати машину».

Голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома розповідає, що в 2021 в області, окрім ремонту доріг державного значення, увагу приділяють і місцевим дорогам. «Дуже важливо зосередитися на ремонті тих доріг, де рухаються шкільні автобуси, автомобілі екстреної допомоги. Мені доповіли, що цей відрізок дороги дуже довго знаходився в аварійному стані та потребував капітального ремонту. Дітей із села Дяківка автобусом возять до НВК у село Клепали. У Кальченках своя школа, до якої підводять школярів із місцевих сіл. Діти не повинні добиратися до школи поганими дорогами! Наше завдання – дороги та мости європейського рівня у кожну громаду! ».

На цьому тижні на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 190204 /Р-44/-Дяківка – Сапушине – Кальченки – Горобівка – /Р-44/ проводиться монтаж балок прогонової будови. Відповідно до умов договору, завершення ремонтних робіт буде здійснено до кінця поточного року.

Капітальний ремонт мостового переходу виконується підрядною організацією ТОВ «Рембудгарант» під контролем інженерів технічного нагляду ДП «Дороги Сумщини».

Тож капітальний ремонт та встановлення нового мостового переходу на автомобільній дорозі місцевого значення – це частина масштабного проєкту розбудови транспортної інфраструктури європейського класу, що проходить за дорученням президента Володимира Зеленського по всій країні.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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