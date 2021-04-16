Сумской пограничный отряд будет участвовать в совместной операции Агентства FRONTEX Государственная пограничная служба Украины продолжает активно развивать международное сотрудничество, в частности планово и системно совершенствует двустороннее сотрудничество с Европейским Агентством по приграничной и береговой охраны (FRONTEX).

Агентство FRONTEX - международная организация, заданием которой является защита свободы, безопасности и справедливости, гарантия зоны свободного движения без проверок на внутренних границах ЕС, борьба с трансграничной преступностью и помощь в предотвращении терактов.

На днях в пункте пропуска «Бачевск» с участием персонала Сумского пограничного отряда и представителей Агентства FRONTEX проведен брифинг в рамках проведения совместной операции «Координационные пункты. Сухопутный участок 2021».

Участники брифинга ознакомились с порядком организации и проведения с участием представителей пограничных ведомств стран-членов Европейского Союза указанной выше общей операции в международных автомобильных пунктах пропуска, в частности в пункте пропуска «Бачевск».

Заместитель начальника штаба - начальник отдела пограничного контроля штаба Сумского пограничного отряда подполковник Руслан Савчук отметил, что сотрудничество с Агентством FRONTEX имеет важное значение для приведения систем управления границами в соответствии со стандартами и практиками ЕС.

«Госпогранслужба принимает передовой опыт по исследованию потенциальных возможностей управления границами для достижения двойной цели - повышение безопасности и упрощения контрольных операций в пунктах пропуска», - отметил Руслан Савчук.

С завершением мероприятия старший от делегации Агентства FRONTEX Chiarizia Angelo отметил высокий уровень подготовки к проведению брифинге, поблагодарил за плодотворное сотрудничество и за содержательную презентацию функционирования пункта пропуска «Бачевск» и деятельности Госпогранслужбы в целом.