Губернатор Сумщины прокомментировал проект решения облсовета о выражении ему недоверия На сайте Сумского облсовета 22 апреля опубликован проект решения «О выражении недоверия главе Сумской областной государственной администрации Хоме В.В.». Инициатором этого проекта решения - фракция ОПЗЖ.

Такую информацию предоставили в областном совете, пишет Суспільне.

В проекте решения авторы частности обвиняют главу ОГА в «попытке нарушения конституционного права областного совета», что «не выполняется Программа развития автомобильных дорог» и нарушении норм ряда статей законов Украины.

«Так в нарушение норм статей 140, 143 Конституции Украины, статей 16, 43, 60, 72 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьи 29 Закона Украины «О местных государственных администрациях» главой Сумской областной государственной администрации Хомой В.В. осуществляется систематическая незаконная деятельность, направленная на завладение собственными полномочиями областного совета, игнорирование решений областного совета», - говорится в проект решения.

В комментарии Василий Хома сказал, что такой проект - чья-то шутка.

«Мне вменяют в вину то, за что я не отвечаю. Не знаю, кто это писал, я думаю, что кто-то пошутил», - отметил Василий Хома.

По «незаконному давлению на Сумской областной совет и его руководство», о котором пишут авторы проекта решения, глава ОГА отметил: «Мы подали проект решения, они не приняли. Ну, и не приняли. Значит, продолжается управление этими объектами коммунальной собственности. Как можно давить на депутатов, которые сами нажимают кнопку и голосуют?».

Для выражения недоверия, согласно Закону Украины «О местных государственных администрациях», необходимо не менее 2/3 голосов депутатов. В облсовете - 64 депутатов.

Сессия назначена на 28 апреля.