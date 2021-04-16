Стали известны подробности ДТП, в котором пьяный водитель протаранил забор горуправления полиции 22 апреля, около 4 часов утра, находясь в помещении Сумского районного управления полиции, экипаж патрульных полицейских вдруг услышал сильный грохот на улице.

Выяснилось, что 29-летний водитель транспортного средства Renault, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, наехал на забор Сумского районного управления полиции. По словам мужчины, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза. К счастью, в результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

Водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, но потребовал сделать это в медицинском учреждении. Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму. Однако, он пожелал дополнительно сдать биологические материалы на анализ. Заключение врачей лишь снова подтвердил нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (Повреждение дорожного оборудования) и ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку.