Сумчанам пояснюють, через що можуть не призначити соцдопомогу на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям

Мова йде про конкретні умови, на які сумчанам радять звернути увагу:

- особи, які входять до складу сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги, здійснили купівлю або оплату на суму, яка на дату купівлі/оплати перевищує 50 тис. грн;

- у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території;

- у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

- у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу (сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи), крім осіб які доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за важко хворими дітьми, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

У разі подання сім’єю недостовірних відомостей чи приховання інформації, що вплинула або може вплинути на встановлення права на отримання допомоги та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, виплата допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям припиняється.

На наступний строк допомогу може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.