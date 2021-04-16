На Сумщине при ликвидации пожара обнаружили тело человека 22 апреля в 23:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Гладенко в с. Синяк, что на Белопольщине.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 20 - й Государственной пожарно - спасательной части и местную пожарную команду с. Речки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю перекрытия, стены по всей площади, а также вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена в 8 км от центра горения.

При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело человека. Им оказался хозяин дома 1956 года рождения. В 00:20 возгорание локализовали, а в 04:20 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Речки, сообщает главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.