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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:40225

На Сумщині поліція викрила підприємця у заволодінні майже пів мільйоном гривень бюджетних коштів

Протиправні дії підозрюваного викрито слідчими Охтирського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. Наразі зловмиснику, який проявив службову недбалість при здійсненні технічного нагляду за об’єктом, заподіявши збитків в сумі 445 тис. грн. вже повідомлено про підозру ( ч. 2 ст. 367 КК України).

 
За даними слідства, у 2019 році, зазначений підприємець на підставі відповідного кваліфікаційного сертифіката, був наділений органом місцевого самоврядування спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду під час капітального ремонту будівлі Малопавлівської загальноосвітньої школи. Виконавиця робіт після їх завершення внесла у офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, використані при цьому ресурси та їх вартість.

При цьому підприємець, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних робіт та погодив зазначені в документації відомості. Однак комплексною судовою будівельно-технічною та економічною експертизами встановлено завищення виконаних ремонтно-будівельних робіт на 445 тис. грн.

Виконавиці робіт вже повідомлено про підозру в заволодінні майже 500 тис. грн бюджетних коштів шляхом підробки документів та легалізації доходів (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209КК України). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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голова Сумської ОДА

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