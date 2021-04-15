На Сумщині поліція викрила підприємця у заволодінні майже пів мільйоном гривень бюджетних коштів

При цьому підприємець, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних робіт та погодив зазначені в документації відомості. Однак комплексною судовою будівельно-технічною та економічною експертизами встановлено завищення виконаних ремонтно-будівельних робіт на 445 тис. грн.
Виконавиці робіт вже повідомлено про підозру в заволодінні майже 500 тис. грн бюджетних коштів шляхом підробки документів та легалізації доходів (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209КК України). Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області