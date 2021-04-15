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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03493

Сумская школа попала в пилотный проект нового стандарта базового образования

В Министерстве образования Украины опубликовали список участников инновационного образовательного проекта всеукраинского уровня по теме «Разработка и внедрение учебно-методического обеспечения для учреждений общего среднего образования в условиях реализации Государственного стандарта базового среднего образования».

Об этом говорится в приказе МОН.

Среди школ, которые участвуют в этом пилотном проекте, три с Сумщины:

- Недригайловская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней;

- Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 27;

- Шосткинская гимназия.

Всего таких в Украине 136.

Напомним, что в сентябре 2020 года Правительство утвердило новый образовательный стандарт для 5-9 классов. В феврале 2021 года МОН утвердило Типовую образовательную программу к нему. До 30 апреля можно подавать модельные учебные программы на проверку, пишет Нова Українська школа.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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