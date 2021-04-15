Сумская школа попала в пилотный проект нового стандарта базового образования

Об этом говорится в приказе МОН.
Среди школ, которые участвуют в этом пилотном проекте, три с Сумщины:
- Недригайловская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней;
- Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 27;
- Шосткинская гимназия.
Всего таких в Украине 136.
Напомним, что в сентябре 2020 года Правительство утвердило новый образовательный стандарт для 5-9 классов. В феврале 2021 года МОН утвердило Типовую образовательную программу к нему. До 30 апреля можно подавать модельные учебные программы на проверку, пишет Нова Українська школа.