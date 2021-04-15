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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:39294

В Сумах семье с малолетними детьми посреди отопительного сезона отрезали газ

В Сумах семья месяц живет без газа. Отрезали его за долги.

Почему не платили и чего будет стоить восстановление его подачи в квартиру, узнавали журналисты Суспільного.

Сумчанка Юлия Пирожок вместе с семьей живет в двухэтажке на Басах. В квартире проживает 8 человек, трое из них - несовершеннолетние дети, младшему - год. Газом грели воду, готовили еду и отапливали помещение.

«19 марта мы нашли записку в почте. Там был указан наш долг за газ - 12 тыс. 860 грн. Однако мы каждый месяц платили, не то, что когда хотели. Оплачивался по тысяче, полторы, две - как могли. Потому что есть еще свет, вода, мусор и прочее. Это была пятница. В понедельник я позвонила по этому номеру, который там был и говорю: я вас Богом прошу, не отключайте нам газ, потому что в квартире есть маленькие дети», - говорит Юлия Пирожок.

Долг, говорит женщина, накопился с октября 2020 года. Газ отрезали месяц назад без предупреждения, когда дома никого не было. Чтобы не мерзнуть, семья приобрела газовый баллон.

Почему отрезали трубу, пресс-секретарь «Сумыгаза» Анастасия Шимарина сказала: «Выявлены технические неисправности». На вопрос, когда возобновят подачу газа, пресс-секретарь «Сумыгазсбыт» Юлия Ярошенко ответила: «После погашения задолженности». Для этого «владелец лицевого счета должен заключить договор о реструктуризации долга». Последний к ним не обращался.

По словам адвоката Алексея Назаренко, при отключении газа должна быть выдержана определенная процедура, а еще - из-за карантина этого не имели права делать.

«В правилах поставки природного газа зафиксирована процедура прекращения или ограничения поставок природного газа бытовым потребителям. Там есть соответствующая процедура, должно быть письменное сообщение от поставщика с отметкой о вручении», - сказал он.

По его словам, также в этом сообщении должны быть указаны дата и время отключения, но «не позднее, чем через три дня после получения этого сообщения самим потребителем. Во-первых, нужно определиться, не нарушена ли эта процедура. Но все же у нас сейчас на территории страны действует карантин. Согласно закону, принятому в марте 2020 года, где указано в переходных положениях, во время действия карантина ограничения или прекращения коммунальных услуг запрещено, то есть в любом случае, на первый взгляд, здесь есть нарушения».

В таких случаях, говорит Алексей Назаренко, надо обращаться к Нацкомиссии в сфере регулирования коммунальных услуг. Чтобы отстоять свои права, Юлия Пирожок, говорит: пойдет в суд.

Общество
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