В Сумах пьяный водитель снес полицейский забор на Первомайке О ночном ДТП на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Олег Кривцов.

«Сегодня ночью водитель в нетрезвом состоянии снес металлический забор по ул. Первомайской, ограждающий территорию здания полиции», - написал он.