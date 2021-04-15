На Сумщине на рынках разрешили продавать и непродовольственные товары Но при условии соблюдения карантинных требований.

Такое решение приняла на заседании Сумская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заместитель главы председателя облгосадминистрации Тарас Савченко доложил, что это решение проработан как с представителями контролирующих органов, так и с представителями рынков.

«Предлагаем внести в протокол внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23 марта 2021 № 4 некоторые изменения, - говорил Тарас Савченко. - В частности, о том, что запрещена деятельность рынков, кроме продовольственных, указанных в приложении 1. На этих рынках может осуществляться деятельность по реализации не только продовольственной, но и непродовольственной группы товаров, с соблюдением ограничения: 60% торговых площадей занимают продуктовые товары и 40 % - непродуктовые».

Также изменениями предусматривается установить, что на период действия «красного» уровня эпидемической опасности, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговую деятельность по выдаче непродовольственных товаров для адресной доставки отправки онлайн-заказов и по предварительному заказу на вынос, без доступа к торговой зоне, при условии соблюдения ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением КМУ № 1236. Кроме того - при условии дополнительного выполнения следующих условий: наличия защитного экрана (борда, стекла, перегородки) установленного между продавцом и потребителем; обеспечение соблюдения социальной дистанции; специально оборудованных точек выдачи товара (через окна выдачи, террасы и т.д.).

Напомним, согласно постановлению Кабмина № 1236 запрещена деятельность всех рынков, кроме продовольственных. Госпродпотребслужба определила перечень рынков на территории Сумской области, которые относятся к категории продовольственных. В перечне 30 рынков, в том числе и Центральный рынок г. Сумы.