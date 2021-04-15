Под Сумами перевернулся ЗИЛ c маслом (видео) Патрульные составили на водителя два протокола.

21 апреля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло недалеко от областного центра на автодороге Н 12 "Сумы-Полтава".

На месте происшествия выяснилось, что 20-летний мужчина, управляя автомобилем ЗИЛ, не придерживаясь безопасной скорости движения, допустил опрокидывание транспортного средства.

К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил механических повреждений. Масло, которое перевозил человек, испачкало проезжую часть.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя два админпротоколы: ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 139 (Загрязнение дорожного покрытия) КоАП. Загрязнения на дороге ликвидировали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.