В Сумском СИЗО жестоко обращаются с заключенными В рамках реализации национального превентивного механизма работниками Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителем общественности осуществлено мониторинговый визит в государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» и Сумской городской медицинской части филиала ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» в Сумской области с целью соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу.

Во время визита выявлены нарушения прав заключенных, которые могут быть расценены, как жестокое, ненадлежащее или унижающее достоинство обращения или наказания.

Мониторинговой группой установлен факт перенаселения следственного изолятора, в частности в учреждении содержится 527 человек при плановом наполнении 492 человека. В связи с чем в учреждении соблюдается установленная норма жилой площади на одного человека.

Вследствие переполнения учреждения нарушаются требования статьи 8 Закона Украины «О предварительном заключении» в части раздельного содержания, что приводит к конфликтным ситуациям и насилию среди заключенных. Одновременно вопреки требованиям действующего законодательства, отдельным заключенным не обеспечено надлежащих условий содержания, в результате чего они размещаются в помещениях карцера.

В большинстве камер кровати размещены вплотную, что не обеспечивает личного пространства и нарушает их право на достойные условия содержания и приватность.

Во время проведения визита выявлены недостатки в работе медицинской части, приводящие к нарушению права заключенных на охрану здоровья и надлежащую медицинскую помощь.

В частности, выявлено случаи не фиксирования телесных повреждений и травм заключенных. После установления наличия повреждений не все заключенные осматриваются врачом и получают соответствующие медицинские рекомендации.

Из-за длительного ожидания этапирования заключенные не имеют возможности вовремя получить необходимую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения ГУИС Украины, а из-за отсутствия заключенных договоров между филиалом ГУ «ЦОЗ ГУИС Украины» в Сумской области и учреждениями здравоохранения Минздрав Украины не получают специализированную медицинскую помощь в учреждениях Минздрава.

По результатам мониторинговых визитов в указанных учреждениях Министерству юстиции Украины и другим органам власти будут направлены отчеты с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению, сообщает Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Сумской области.