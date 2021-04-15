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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за изнасилование 14-летней дочки дали 9 лет

Глуховским отделом Шостикинской окружной прокуратуры в суде доказана вина 37-летнего мужчины в сексуальном насилии и изнасиловании своей дочери.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло 20 октября 2016 года на Глуховщине. Мужчина услышал от односельчан слухи, что его несовершеннолетняя дочь беременна. Разъяренный из-за такой информации отец приехал на авто в школу, забрал девочку. Через полчаса в то время 14-летняя девушка вернулась в школу в слезах и с синяками на лице. Она рассказала учительнице, что отец избил ее и изнасиловал. Озвученные девушкой факты подтвердились выводами экспертов.

По приговору Шосткинского горрайонного суда от 21 апреля 2021 года обвиняемый признан виновным в сексуальном насилии, а также изнасиловании своей дочери и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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голова Сумської ОДА

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