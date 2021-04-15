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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:47241

В Шостке обокрали торговый ларек на местном рынке

В утреннее время злоумышленник повредил обшивку торгового ларька и похитил оттуда товара на несколько тысяч.

О краже из торгового ларька, который находится на городском рынке, в полицию сообщила 37-летняя владелица. На указанное место выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник повредил обшивку на ларьке, сделав отверстие, и вытащил изнутри товара на сумму более 3000 гривен.

«Благодаря слаженным действиям оперативных сотрудников и криминалистов, личность подозреваемого быстро установили, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 20-летний житель Шостки. Его разыскали и допросили».

По словам мужчины, часть похищенного товара он успел продать, а вырученные средства потратил на свои нужды.

Полицейские уже изъяли у подозреваемого имущество, которое он не успел реализовать и вернули владелице.

Сейчас мужчина задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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