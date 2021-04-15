Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:39280

На Сумщине посадили вора, который похищал средства на лечение больных детей

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего конотопчанина, который грабил прохожих, обворовывал магазины, из которых среди прочего забирал средства на лечение больных детей.

Установлено, что обвиняемый приходил в магазины в г. Конотоп в период, когда там было много покупателей. Пользуясь занятостью продавца, похищал товар. Более того, не стеснялся воровать установленные в магазине пластиковые ящики для сбора средств на лечение больных детей. Дождавшись подходящего момента, имея свободный доступ, он забирал ящик с собой. Вместе с тем, обвиняемый специализировался не только на обкрадывании магазинов. Он подбегал на улице к случайным прохожим и вырывал из рук пакет или сумку, или мобильный телефон.

С октября 2020 по февраль 2021 года обвиняемый успел совершить 10 краж товара из магазинов, похитить четыре ящика для благотворительной помощи, а также ограбить четырех прохожих.

В суде мужчина полностью признал свою вину во всех инкриминируемых преступлениях, убеждал, что раскаивается.

По приговору суда обвиняемого приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 186 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
Вчера 14:50
Мэр Сум экономит на замах
Вчера 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
Вчера 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
19.04.2021 14:59
Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
19.04.2021 09:58
Отрутохімікати у Шостці на Сумщині: чому за шість років їх не утилізували і наскільки це небезпечно
18.04.2021 13:36
Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
16.04.2021 18:06
В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
16.04.2021 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
15.04.2021 15:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.