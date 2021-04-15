На Сумщине посадили вора, который похищал средства на лечение больных детей Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего конотопчанина, который грабил прохожих, обворовывал магазины, из которых среди прочего забирал средства на лечение больных детей.

Установлено, что обвиняемый приходил в магазины в г. Конотоп в период, когда там было много покупателей. Пользуясь занятостью продавца, похищал товар. Более того, не стеснялся воровать установленные в магазине пластиковые ящики для сбора средств на лечение больных детей. Дождавшись подходящего момента, имея свободный доступ, он забирал ящик с собой. Вместе с тем, обвиняемый специализировался не только на обкрадывании магазинов. Он подбегал на улице к случайным прохожим и вырывал из рук пакет или сумку, или мобильный телефон.

С октября 2020 по февраль 2021 года обвиняемый успел совершить 10 краж товара из магазинов, похитить четыре ящика для благотворительной помощи, а также ограбить четырех прохожих.

В суде мужчина полностью признал свою вину во всех инкриминируемых преступлениях, убеждал, что раскаивается.

По приговору суда обвиняемого приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 186 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.